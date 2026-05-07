ESCLUSIVA PM | Milan-Atalanta contestazione in vista | la Curva Sud si unisce alla protesta contro Furlani

La partita tra Milan e Atalanta si avvicina, e tra i tifosi si diffonde una contestazione nei confronti dell’amministratore delegato del club. La Curva Sud si è unita alla protesta, annunciando che si farà sentire durante la prossima gara. La contestazione riguarda una figura di spicco della dirigenza e coinvolge un movimento di sostenitori che manifesta il proprio dissenso. La situazione si sta sviluppando in vista dell’incontro in programma.

Clima teso in casa Milan alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Oltre alla posta in palio per la corsa Champions, la crescente contestazione nei confronti dell’amministratore delegato Giorgio Furlani domina la scena. I tifosi rossoneri hanno avviato una petizione per chiederne le dimissioni: la raccolta firme ha già superato quota 17.000 adesioni ed è destinata a crescere ulteriormente nei prossimi giorni. L’iniziativa sta registrando numeri significativi, addirittura superiori a quelli del celebre “NOPetegui”, la mobilitazione nata per ostacolare l’arrivo di Julen Lopetegui in panchina la scorsa stagione, poi conclusasi con la scelta di Fonseca.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - ESCLUSIVA PM | Milan-Atalanta, contestazione in vista: la Curva Sud si unisce alla protesta contro Furlani Notizie correlate Leggi anche: Milan-Atalanta, contestazione in vista a San Siro: la Curva Sud si unisce alla protesta contro Furlani | PM Processo Nemo Sud, il pm modifica l’imputazione: la contestazione su vantaggi alla FondazioneNuovo passaggio nel procedimento sul caso Nemo Sud, il centro per le malattie neuromuscolari che ha operato per anni all’interno del Policlinico... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Verso Milan-Atalanta, Gimenez e Loftus-Cheek si candidano per una maglia da titolare: le ultime da Milanello; L'osservatore Palma: Milan e Atalanta su Avdullahu. Backhaus piace all'Inter; Verso Milan-Atalanta, i diffidati tra le fila rossonere: ecco chi rischia di saltare il Genoa; Milan, le notizie top di oggi: i tifosi contro Furlani. Tiago Gabriel nel mirino. Le ultime verso l’Atalanta. Milan-Atalanta, le probabili formazioni e dove vedere la partitaEcco le probabili formazioni e le indicazioni su dove seguire Milan-Atalanta, partita valida per il campionato di Serie A 2025/2026 ... calcioatalanta.it Milan-Atalanta, data e ora del big match: ora è ufficialeArrivano novità importanti per Milan-Atalanta: sono stati comunicati ufficialmente orario e data del big match. spaziomilan.it Milan, Pellegatti avverte: “La partita contro l’Atalanta è la più importante per i prossimi 3-4 anni” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com Con l'assenza di #Tomori per squalifica, toccherà a #DeWinter prendere posto nella difesa a 3 del #Milan nel match contro l'#Atalanta. Scelta comprensibile o avreste cambiato modulo #milannews24 - facebook.com facebook