I tifosi della Roma hanno deciso di non entrare allo stadio durante la partita contro la Lazio, annunciando la loro protesta per il caos degli orari e il disservizio legato alla gestione dell’evento. La Curva Sud, tradizionalmente affollata, non sarà presente, mentre altri supporter hanno comunicato l’intenzione di disertare l’ingresso per esprimere il loro malcontento. La decisione si inserisce in un’atmosfera di contestazione legata alle modalità di organizzazione del derby.

L’orario e il giorno non sono stati ancora decisi. Intanto, però, il derby di Roma rischia di essere giocato senza curve e con l’alto rischio di incidenti fuori dall’Olimpico. Senza considerare che verrebbe a mancare la scenografia di una partita che ha spesso vissuto sugli spalti il suo spettacolo più bello in quella che è una sfida decisiva per le ambizioni Champions della squadra di Gasperini. Con un comunicato, infatti, la curva Sud romanista ha così annunciato: "A tutto c'è un limite e quel limite è stato superato. La Prefettura ha deciso? Noi pure. La dignità non vale nessuna partita di calcio e di nessuno faremo i burattini, per rispetto di tutti i tifosi della Roma che a seguito di queste assurde e inevitabili situazioni hanno speso inutilmente tempo e soldi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma-Lazio senza tifo! Protesta contro il caos derby, diserta anche la Curva Sud

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