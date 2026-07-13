Il Milan si è ritrovato senza grandi nomi in allenamento, con solo giovani e il ritorno di un veterano. Rafa Leao, il giocatore più discusso, non ha partecipato ai raduni recenti, mentre il suo agente ha incontrato i rappresentanti del club. La situazione contrattuale dell’attaccante resta incerta, e non ci sono ancora segnali di un accordo imminente. La squadra si prepara a ripartire senza novità di rilievo.

Non ci sono più i raduni di una volta, con le stelle da presentare a un popolo in visibilio. Il Milan si ritrova oggi con molti ragazzini e nessun volto nuovo, fatto salvo Gila, per provare a ricominciare una stagione che oggi è del tutto indecifrabile. E d'altronde, con il mercato agli albori, trattasi di rosa in grande evoluzione. Tra entrate che ancora non si conoscono e giocatori pronti a svuotare l'armadietto di Milanello senza sapere bene dove andare. In questo senso i due nomi più in voga sono Rafa Leao e Santi Gimenez. Discorsi diversi ma non troppo, uniti dal filo sottile di una stagione deludente alle spalle e dall'assenza quasi totale di offerte. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Sportmediaset.mediaset.it - Milan, i tormenti di Leao e la mano di Mendes: dove finirà Rafa?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rafa Leao, addio Milan: maglietta di sfida ai tifosi, dove andràRafa Leao ha lasciato il Milan e ha mostrato una maglietta con un messaggio di sfida ai tifosi.

Leggi anche: Milan, dove andrà Leão? Romano rivela: "Mendes lavora per venderlo, occhio all'Arabia ..."

Si parla di: Milan, i tormenti di Leao e la mano di Mendes: dove finirà Rafa?.

Milan, l'ultimatum di Rangnick: dentro con i suoi uomini o fuori in 4 giorni. E in panchina si scalda GlasnerRalf Rangnick è partito per gli Stati Uniti senza aver definito in un senso o nell’altro il suo futuro. L’Austria gli ha fatto arrivare un messaggio inequivocabile ovvero che vorrebbe rinnovargli il ... gazzetta.it

Dieci e non più di dieci: chi sono i giocatori del Milan sicuri di restare in estatePortieri, difensori, esterni, centrocampisti e attaccanti: il Milan 2026-27 ha già una base solida da cui ripartire. Sono dieci i giocatori certi di restare anche nella prossima stagione, punti fermi ... gazzetta.it