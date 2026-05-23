Rafa Leao addio Milan | maglietta di sfida ai tifosi dove andrà

Rafa Leao ha lasciato il Milan e ha mostrato una maglietta con un messaggio di sfida ai tifosi. La partita contro il Cagliari, in programma domenica sera a San Siro, rappresenta l’appuntamento più importante della stagione per il club rossonero. Con una vittoria, il Milan si garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League senza dover dipendere dai risultati di Roma, Como e Juventus.

Quella contro il Cagliari a San Siro domenica sera non sarà solo la partita più importante della stagione del Milan, che vincendo si assicurerebbe la qualificazione alla prossima Champions League senza il bisogno di guardare ai risultati di Roma, Como e Juventus. Sarà, quasi sicuramente, anche l'ultima partita in rossonero di Rafael Leao. Il numero 10 rossonero ha vissuto una stagione tormentata dal punto di vista fisico, tecnico, tattico. Il rapporto con mister Massimiliano Allegri, che voleva fare del portoghese un attaccante centrale vero e proprio, terminale offensivo di un Diavolo particolarmente spuntato, non è mai davvero sbocciato. E... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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