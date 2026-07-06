Milan dove andrà Leão? Romano rivela | Mendes lavora per venderlo occhio all' Arabia

Rafa Leão potrebbe lasciare il Milan nella prossima stagione. Secondo fonti, l’agente sta lavorando con un intermediario per trovare una nuova sistemazione e ci sarebbe interesse da parte di club provenienti dall’Arabia. Nonostante le dichiarazioni positive nei confronti del nuovo allenatore, il calciatore sembra deciso a partire. La società non ha ancora commentato ufficialmente, ma i segnali indicano che il futuro del portoghese potrebbe essere altrove.

Rafa Leão, molto probabilmente, non vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione. Nonostante le belle parole per il nuovo allenatore, Ruben Amorim, in quello che sembrava un piccolo passo indietro rispetto alle dichiarazioni antecedenti al Mondiale, il portoghese vorrebbe partire e salutare Milano. Tutto dipenderà, ovviamente, dalle offerte che riceverà il Milan: al momento non c'è stato nessun affondo deciso per Rafa, ma potrebbe essere solo questione di tempo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano tramite il proprio canale Whatsapp, Jorge Mendes (agente del portoghese) starebbe lavorando per la sua cessione: > "Jorge Mendes torna in pista lato Milan e lavora anche alla cessione di Rafa Leão. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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