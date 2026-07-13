LIVE Milan - Raduno al via | Cardinale arriva in elicottero Nel pomeriggio primo allenamento di Amorim

Gerry Cardinale è arrivato questa mattina al centro sportivo di Milanello in elicottero, dove si è svolto il raduno del Milan. Nel pomeriggio è previsto il primo allenamento con il nuovo allenatore, che si unisce alla squadra per la preparazione. La visita di Cardinale segue un precedente stile di arrivo in elicottero, simile a quello adottato in passato da altri dirigenti.

Gerry Cardinale stamani è arrivato in elicottero al raduno del Milan, al centro sportivo di Milanello. Come in passato ha fatto spesso Silvio Berlusconi, in occasione delle sue visite alla squadra. Non si tratta della volontà di emulare il proprietario più vincente della storia del club rossonero, ma semplicemente di una scelta logistica, di un modo per raggiungere più in fretta Carnago. Il fondatore di RedBird ci teneva a confermare la sua vicinanza al tecnico e alla squadra anche in occasione del primo giorno di lavoro della nuova stagione (era già stato al fianco di Amorim quando il portoghese ha visitato Milanello e quando è stato presentato alla stampa) e si è organizzato di conseguenza, rispettando gli impegni di un'agenda (la sua) sempre fissa di appuntamenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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