La FIGC ha annunciato ufficialmente la nomina di Paolo Maldini come direttore tecnico e presidente del club Italia, affiancato da Leonardo come advisor. La notizia ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, con alcuni commentatori che hanno espresso sorpresa per la scelta di Maldini. La comunicazione è arrivata dopo settimane di indiscrezioni e rumors riguardanti il rinnovamento della guida tecnica della nazionale italiana.

La notizia degli ultimi giorni continua a far rumore. La FIGC ha ufficializzato la nuova coppia al comando della nazionale italiana: Paolo Maldini, ex capitano storico del Milan nel ruolo di direttore tecnico e presidente del club Italia, e Leonardo, che ricopre le vesti di advisor. Un binomio storico che si ricompone per rilanciare quello che è il calcio azzurro. Milan, senti Ambrosini: "Maldini in Nazionale? Sono emozionato". Tra i commenti più attesi c'è sicuramente quello di chi con loro ha condiviso molte battaglie sul campo. Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'ex che centrocampista del Milan Massimo Ambrosini non ha nascosto la propria sorpresa e la propria emozione davanti a questo ritorno magico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Ambrosini: "Maldini? Non pensavo che sarebbero riusciti a convincerlo"

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