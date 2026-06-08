Paola Perego ha vissuto un episodio spiacevole durante una trasmissione televisiva, con un imprevisto che ha interrotto la registrazione o la diretta. La conduttrice ha reagito con eleganza, mentre altri potrebbero aver avuto una reazione diversa. Non vengono forniti dettagli sul contenuto dell’incidente o sulla sua natura, ma si evidenzia come anche le giornate di lavoro in tv possano essere sconvolte da piccoli imprevisti.

Non tutte le dirette o le registrazioni televisive scorrono senza intoppi, e a volte basta un piccolo imprevisto per trasformare una normale giornata di lavoro in una situazione decisamente insolita. È quanto sarebbe accaduto durante la realizzazione dell’ultima puntata stagionale di Citofonare Rai 2, costringendo la produzione e i protagonisti del programma a trovare una soluzione alternativa per portare a termine il lavoro senza rinunciare a una parte della trasmissione. Paola Perego e l’ultima puntata di Citofonare Rai 2: perché la trasmissione è terminata all’aperto. Secondo quanto riportato da Fanpage, la registrazione dell’ultimo appuntamento della stagione sarebbe stata interrotta da un problema del tutto particolare. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Che vergogna ciò che hanno fatto a Paola Perego, lei ha reagito con eleganza, ma non tutti ci sarebbero riusciti

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