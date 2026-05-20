Maldini vuole tornare al Milan Ambrosini non ha dubbi

Da calciomercato.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un episodio del podcast Cronache di Spogliatoio, l’ex centrocampista del Milan ha affermato che Paolo Maldini sarebbe disposto a tornare nel club, a condizione che ci siano cambiamenti nella gestione societaria. Ambrosini ha spiegato che Maldini avrebbe espresso questa volontà in passato, e che la sua disponibilità dipenderebbe da eventuali modifiche ai vertici della società. La notizia ha attirato l’attenzione tra gli appassionati di calcio, considerando il ruolo storico dell’ex capitano nel club.

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In un intervento durante il podcast di Cronache di Spogliatoio, l’ex centrocampista del Milan e compagno di squadra di Paolo Maldini, Massimo Ambrosini, ha rivelato come l’ex capitano dei rossoneri sia pronto a tornare nel Milan qualora cambiasse la società. Maldini vorrebbe tornare al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it “ C’è solo una condizione perché Paolo possa rientrare nel Milan, deve cambiare la proprietà. Dopo quello che hanno fatto liquidandolo in maniera indecente in dieci minuti. Ha imparato a fare il dirigente da Leonardo all’inizio. Maldini ha un’autonomia intellettuale – ha continuato l’ex numero 23 rossonero – che gli ha consentito di crescere. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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