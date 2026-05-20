Durante un episodio del podcast Cronache di Spogliatoio, l’ex centrocampista del Milan ha affermato che Paolo Maldini sarebbe disposto a tornare nel club, a condizione che ci siano cambiamenti nella gestione societaria. Ambrosini ha spiegato che Maldini avrebbe espresso questa volontà in passato, e che la sua disponibilità dipenderebbe da eventuali modifiche ai vertici della società. La notizia ha attirato l’attenzione tra gli appassionati di calcio, considerando il ruolo storico dell’ex capitano nel club.

In un intervento durante il podcast di Cronache di Spogliatoio, l’ex centrocampista del Milan e compagno di squadra di Paolo Maldini, Massimo Ambrosini, ha rivelato come l’ex capitano dei rossoneri sia pronto a tornare nel Milan qualora cambiasse la società. Maldini vorrebbe tornare al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it “ C’è solo una condizione perché Paolo possa rientrare nel Milan, deve cambiare la proprietà. Dopo quello che hanno fatto liquidandolo in maniera indecente in dieci minuti. Ha imparato a fare il dirigente da Leonardo all’inizio. Maldini ha un’autonomia intellettuale – ha continuato l’ex numero 23 rossonero – che gli ha consentito di crescere. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - “Maldini vuole tornare al Milan”, Ambrosini non ha dubbi

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