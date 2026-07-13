Milan al via la stagione 2026 27 | Cardinale arriva a Milanello in elicottero inizia l’era Amorim

Notizia in breve

Il Milan ha iniziato la stagione 202627 con il raduno a Milanello, lunedì 13 luglio. La giornata ha visto l'arrivo del nuovo tecnico portoghese Ruben Amorim e del proprietario del club, Gerry Cardinale. La sessione di allenamento ha segnato l’avvio ufficiale della nuova annata. La presenza di Cardinale e l’ingresso di Amorim nel ruolo di allenatore rappresentano i primi passi del nuovo ciclo rossonero.