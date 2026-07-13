Milan al via la stagione 2026 27 | Cardinale arriva a Milanello in elicottero inizia l’era Amorim
Il Milan ha iniziato la stagione 202627 con il raduno a Milanello, lunedì 13 luglio. La giornata ha visto l'arrivo del nuovo tecnico portoghese Ruben Amorim e del proprietario del club, Gerry Cardinale. La sessione di allenamento ha segnato l’avvio ufficiale della nuova annata. La presenza di Cardinale e l’ingresso di Amorim nel ruolo di allenatore rappresentano i primi passi del nuovo ciclo rossonero.
Il Milan apre ufficialmente la stagione 202627 con il raduno a Milanello. La giornata di lunedì 13 luglio segna l’inizio del nuovo corso rossonero, guidato dal tecnico portoghese Ruben Amorim, ma a catturare l’attenzione è stato anche l’arrivo del proprietario del club, Gerry Cardinale. Il patron rossonero ha raggiunto il centro sportivo in elicottero, una scelta che ha immediatamente richiamato alla memoria le celebri visite dell’ex presidente Silvio Berlusconi, che per anni utilizzò lo stesso mezzo per fare visita alla squadra. Cardinale più vicino al Milan. L’arrivo spettacolare di Cardinale rappresenta un ulteriore segnale del nuovo approccio della proprietà nei confronti dell’ambiente rossonero. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
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