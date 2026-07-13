Gennaio 1993. Michelle Pfeiffer è in piedi davanti alla porta di casa, pronta a uscire, e sta seriamente valutando di non muoversi da lì. Dall’altra parte della città, al Chez Jay di Santa Monica, c’è un uomo che non ha mai incontrato. Un classico appuntamento al buio combinato da un’amica che, però, Michelle scopre solo in quel preciso momento, non ha mai incontrato neppure lei. Trent’anni dopo, quell’uomo è suo marito. Ha avuto due figli con lui, una nipotina, e insieme stanno girando la serie televisiva più discussa dell’anno. Ma in quel momento, sulla soglia, Michelle Pfeiffer ha già deciso: non ci va. L’appuntamento al buio che Michelle Pfeiffer voleva cancellare. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Michelle Pfeiffer rivela la storia del suo primo incontro con David E. Kelley, suo marito da 30 anni. Ecco com'è andata

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After 32 Years, Michelle Pfeiffer Finally Reveals the Truth That Changed Her Marriage

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