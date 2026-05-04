Il regista David Frankel ha rivelato che, durante le riprese di un episodio del sequel di un film famoso, un membro del cast desiderava assistere al suo funerale. Frankel ha spiegato che questa scelta era motivata dalla necessità della narrazione e che, in modo ironico, il protagonista era presente come spettatore sul set durante le riprese del funerale. La scena coinvolgeva un personaggio ormai scomparso dalla storia.

Il regista David Frankel spiega la necessità narrativa dietro la scomparsa di un volto iconico del cast, raccontando l'ironico dietro le quinte di un funerale che ha visto il "defunto" tra gli spettatori sul set. Il sequel del cult intramontabile Il Diavolo veste Prada 2 scuote il pubblico con una svolta inaspettata, che scatena una guerra di potere per il controllo di Runway nel nuovo film. Il regista David Frankel spiega la sua scelta nel colpo di scena brutale che trasforma la commedia fashion in un teso scontro tra finanza tradizionale e giganti del tech. La guerra per Runway e il nuovo colpo di scena L'aria a Runway si è fatta improvvisamente pesante, e stavolta non è colpa di un caffè sbagliato o di una collezione autunnale deludente.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Diavolo veste Prada 2, David Frankel rivela che un membro del cast: "Voleva assistere al suo funerale"

Il Diavolo Veste Prada 2 | Clip dal Film | La Nuova Assistente di Andy

Notizie correlate

Altro che glow up: “Il diavolo veste Prada 2” celebra il funerale del giornalismo – La recensione«Tutti vogliono essere noi», diceva Miranda Priestly (Meryl Streep) nel 2006, chiudendo la conversazione con la stessa scioltezza con cui troncava la...

Da Meryl Streep a Lady Gaga: il cast del Diavolo veste Prada 2 al completo alla première di New YorkLa world premiere de Il Diavolo veste Prada 2 si è tenuta a New York, accogliendo sul red carpet del Lincoln Center il cast al completo e tanti...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Siamo come una band che si è riunita per un secondo album: parla il regista del ‘Diavolo veste Prada 2’; Il Diavolo Veste Prada 2, il nuovo film di David Frankel al Cinema Adriano di Firenze; Il diavolo veste Prada 2 di David Frankel - Close-up; Il diavolo veste Prada 2, griffe e rivalità si tingono di presente.

Il Diavolo veste Prada 2, David Frankel rivela che un membro del cast: Voleva assistere al suo funeraleIl regista David Frankel spiega la necessità narrativa dietro la scomparsa di un volto iconico del cast, raccontando l'ironico dietro le quinte di un funerale che ha visto il defunto tra gli spettat ... movieplayer.it

Il Diavolo Veste Prada 2 sbanca i cinema: incassi da capogiro, Meryl Streep scherza sul terzo filml Diavolo Veste Prada 2 incassa 233 milioni nel weekend: record al box office, numeri in Italia e le dichiarazioni degli attori sul terzo film. rds.it

Vola al botteghino Il Diavolo Veste Prada 2, sequel del cult del 2006, diretto ancora da David Frankel, con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci: in sala dal 29 aprile, in tre giorni il film - stando ai dati Cinetel - ha incassato 8.247.507 euro c - facebook.com facebook