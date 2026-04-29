A 68 anni, l’attrice continua a mantenersi in forma grazie a esercizi come Pilates, yoga e camminate veloci. La sua routine quotidiana si combina con un’alimentazione equilibrata, contribuendo a conservare un aspetto fresco e curato. Nel corso degli anni, ha dimostrato di riuscire a mantenere un’immagine naturale e autentica, senza ricorrere a interventi invasivi. La sua presenza sul grande schermo e sui social rimane viva e apprezzata dal pubblico.

Ci sono attrici e poi ci sono icone. Michelle Pfeiffer appartiene alla seconda categoria. A 68 anni continua a incantare con una bellezza che non ha bisogno di filtri né artifici, la stessa che negli anni ’80 e ’90 l’ha resa una delle donne più magnetiche di Hollywood. Il tempo, nel suo caso, non è un nemico da combattere ma un alleato da accogliere. Rughe, espressioni, segni vissuti: tutto contribuisce a costruire un fascino più profondo, più vero. Ed è proprio questa autenticità a renderla ancora oggi irresistibile. Bionda, sguardo glaciale, eleganza naturale. In Scarface era semplicemente indimenticabile: sofisticata, distante, perfetta. Ma ridurre Michelle Pfeiffer a un volto sarebbe stato un errore.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Michelle Pfeiffer splendida a 68 anni con Pilates, yoga e camminate veloci

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