Il sindaco di Pisa, eletto con la Lega e poi con una lista civica, ha deciso di aderire a Fratelli d’Italia. La sua scelta è stata definita come un ritorno a casa. La notizia è stata resa nota il 13 luglio 2026. La decisione riguarda un cambio di affiliazione politica da parte del primo cittadino, che ha annunciato ufficialmente l’adesione. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni sui motivi di questa scelta.

Pisa, 13 luglio 2026 – Il sindaco di Pisa Michele Conti, eletto al primo turno con la Lega e poi promotore di una lista civica, ha aderito a Fratelli d'Italia. Lo ha reso noto lo stesso primo cittadino sottolineando che per lui " è un ritorno a casa: la mia storia politica è nota, sono stato l'ultimo presidente del Fronte della gioventù di Pisa e consigliere comunale di Alleanza nazionale". "Ho sempre apprezzato Giorgia Meloni, ma è stata soprattutto l'esperienza di Governo - ha aggiunto - a rafforzare questa convinzione. Ho visto un'azione solida, pragmatica, capace di assumersi responsabilità e di trasformare gli impegni in risultati. È un metodo nel quale mi riconosco profondamente e che, nel mio ruolo di sindaco, ho cercato di applicare in questi otto anni alla guida di Pisa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Michele Conti, sindaco di Pisa, aderisce a Fratelli d’Italia: “Un ritorno a casa”

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