Il sindaco di Pisa ha annunciato il passaggio da Lega a Fratelli d’Italia, dichiarando che si tratta di un ritorno a casa e che stima il leader del nuovo partito. Eletto al primo turno con la Lega e successivamente promotore di una lista civica, ha scelto di aderire a Fratelli d’Italia senza specificare ulteriori motivazioni. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale.

Il sindaco di Pisa Michele Conti, eletto al primo turno con la Lega e poi promotore di una lista civica, ha aderito a Fratelli d’Italia. Lo ha reso noto lo stesso primo cittadino sottolineando che per lui “è un ritorno a casa: la mia storia politica è nota, sono stato l’ultimo presidente del Fronte della gioventù di Pisa e consigliere comunale di Alleanza nazionale”. “Grande stima per Giorgia Meloni”. “Ho sempre apprezzato Giorgia Meloni, ma è stata soprattutto l’esperienza di Governo – ha aggiunto Conti – a rafforzare questa convinzione. Ho visto un’azione solida, pragmatica, capace di assumersi responsabilità e di trasformare gli impegni in risultati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Il sindaco di Pisa, Michele Conti, lascia la Lega e aderisce a Fratelli d’Italia: “Per me è un ritorno a casa, stimo Meloni”

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