PISA – Il sindaco di Pisa, Michele Conti, entra in Fratelli d’Italia. È lui il primo sindaco di un comune capoluogo della Toscana del partito della Meloni. “ Diamo il benvenuto al sindaco di Pisa Michele Conti che ha fatto sapere di aver aderito a Fratelli d’Italia – scrivono in una nota l’onorevole e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale toscano Diego Petrucci – È sempre un bene quando la compagine di partito si allarga. Siamo certi che sarà capace di dare un importante contributo alla dirigenza del partito pisano uscita dal congresso provinciale celebrato solo due giorni fa”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Il sindaco di Pisa Michele Conti si iscrive a Fratelli d’Italia: è il primo di un capoluogo di provincia per il partito della Meloni

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