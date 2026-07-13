Fabrizio Bracconieri ha raccontato di aver appreso che suo figlio sembrava cieco e sordo, con nessuna possibilità di guarigione. Successivamente, ha portato il bambino in un istituto specializzato per autistici, dove ha riferito di aver notato dei miglioramenti significativi. L’attore e volto televisivo ha condiviso questa esperienza in un’intervista, parlando anche della propria vita privata.

Volto storico di “Forum” al fianco di Rita Dalla Chiesa e attore, Fabrizio Bracconeri ha raccontato senza filtri la propria vita privata in una intervista al settimanale DiPiù. In particolare Bracconeri ha parlato del figlio Emanuele che “a venticinque anni non ha il controllo delle funzioni fisiche. Richiede un controllo e un’attenzione costanti, ventiquattro ore al giorno. Che poi è quello che gli diamo mia moglie Monica e io. È un dono di Dio. Un grandissimo dono di Dio “. E ancora: Emanuele ci fa vedere la vita da una prospettiva diversa, ti porta ad accontentarti di quello che hai, senza recriminazioni. Ci consideriamo anzi dei privilegiati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi dissero suo figlio sembra cieco e sordo, nessuna possibilità di guarigione. Ci crollò il mondo addosso. Poi l’ho portato in un istituto per autistici, il miracolo”: parla Fabrizio Bracconieri

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El CEO la obliga a abortar por su primer amor, ella se va rota y él, tan frío, entra en pánico.

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