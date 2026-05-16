Giorgia Sommacal morta alle Maldive parla il fidanzato | Mi è crollato il mondo addosso L’ho sentita prima che si immergesse

Una tragedia nel mare delle Maldive ha portato alla morte di una giovane donna, mentre il suo fidanzato ha raccontato di averla sentita prima che si immergesse. La donna era prossima a completare il percorso di studi e aveva in programma viaggi e progetti futuri. La notizia ha suscitato grande commozione tra amici e familiari, che hanno appreso la perdita improvvisa e inattesa. La dinamica dell’incidente sta ancora essere ricostruita dalle autorità locali.

Un futuro fatto di lauree, viaggi e sogni condivisi spezzato all’improvviso da una tragedia nel mare delle Maldive. È il dramma raccontato da Federico Colombo nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera dopo la morte della compagna, Giorgia Sommacal, scomparsa durante un’immersione subacquea insieme alla madre Monica Montefalcone e ad altri tre subacquei. La Guardia costiera del Paese nell’Oceano Indiano ha iniziato le immersioni per recuperare i loro corpi, insieme a quelli di Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Finora l’unico recuperato è quello del capo squadra Gianluca Benedetti, istruttore esperto. L’ultima telefonata e le foto mai inviate: «Mi è caduto il mondo addosso». 🔗 Leggi su Open.online

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