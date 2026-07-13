A Centocelle, il costo medio di acquisto di un metro quadro di immobili ha raggiunto circa 3.429 euro, con un aumento del 6,7% rispetto all’anno precedente. Per gli affitti, il prezzo medio si attesta a circa 20 euro al metro quadro, con un incremento del 7,6%. Questi dati si riferiscono a zone interessate dai cantieri della metropolitana, che hanno portato a un rialzo dei prezzi di compravendita e a un calo degli affitti a Prati.

Quasi 3.500 euro a metro quadro di media (3.429 per l’esattezza) con un aumento del 6,7 per cento su base annuale, se si vuole comprare. E 20 euro al metro quadro (precisamente 19,8), più 7,6 per cento rispetto all’anno scorso, per l’affitto. Trovare casa a Roma, ormai, è roba da ricchi. E stando alle valutazioni del mercato nel report di Idealista, uno dei player immobiliari più importanti, tocca muoversi in fretta, sì, però sempre pensando in prospettiva perché la situazione, in una città ormai da anni sotto cantiere, va letta ponderando su tempi e modalità delle trasformazioni in atto, con logica di investimento sul futuro, quindi. Il caso Centocelle, con prezzi di affitto e vendita schizzati di 14 punti in un anno, racconta un po’ tutto, del resto. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Metro C, a Centocelle rincari record aspettando il raddoppio e a Prati crollo degli affitti a causa dei cantieri

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