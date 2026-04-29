Affitti fuori sede a Bari rincari record | quanto costa oggi una stanza singola e quanto è aumentata

Negli ultimi sei anni, i prezzi delle stanze per studenti a Bari sono aumentati in modo consistente, rendendo la città quella con i rincari più elevati tra le principali località italiane. Attualmente, il costo di una stanza singola ha raggiunto una cifra che supera di molto quella di qualche anno fa, influenzando le scelte degli studenti e delle famiglie. La crescita delle tariffe è stata significativa rispetto ad altre città del paese.

Bari è la città italiana dove i prezzi delle stanze per studenti sono cresciuti di più negli ultimi sei anni. Secondo un’analisi di Immobiliare.it Insights, tra marzo 2020 e marzo 2026 i canoni medi sono aumentati del 59%, il dato più alto tra i principali centri universitari italiani.Oggi per.🔗 Leggi su Baritoday.it

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