Affitti in Italia | canoni record a 15 euro al metro quadrato

I canoni di affitto in Italia hanno raggiunto un massimo di 15 euro al metro quadrato. Tuttavia, alcune città hanno registrato un calo dei prezzi questo mese. Le province con gli affitti più bassi si trovano in varie regioni del paese, dove i canoni sono inferiori alla media nazionale. Non sono stati forniti dati specifici sui valori esatti nelle singole zone. La tendenza generale mostra variazioni tra le diverse aree del territorio nazionale.

Quali città hanno registrato il calo dei canoni questo mese?. Dove si trovano le province con gli affitti più bassi?. Perché i prezzi a Roma hanno raggiunto un nuovo record?. Come influisce la scarsità di case sui costi nelle grandi città?.? In Breve Lucca registra il picco provinciale con 29,3 euro al metro quadrato.. Caltanissetta e Enna presentano i canoni minimi sotto i 6 euro.. Valle d'Aosta guida la crescita regionale con un +7,2%.. Grosseto e Siracusa registrano i maggiori aumenti comunali sopra il 6%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione contenuta al 1,2% contrasta la pressione sui canoni di affitto che raggiungono un nuovo record. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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AFFITTI 2026: canone RECORD a 15€/m² — 3 cose che DEVI sapere

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