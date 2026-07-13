Alle 19:15, le previsioni indicano un pomeriggio con tempo instabile. Nel centro e nel nord-est si sono registrati pioggia e temporali durante le ore diurne. La giornata si è conclusa con condizioni meteorologiche variabili e precipitazioni diffuse nelle zone interessate.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al centro tempo instabile Nel corso delle ore di me sul nord-est con pioggia e temporali sul trentino-alto Adige Veneto precipitazioni in esaurimento sul Friuli Venezia Giulia nel corso della giornata stabile È soleggiato sul resto del Nord con qualche addensamento pomeridiano sulla Lombardia in serata e nottata graduali schiarite al centro tempo stabile su tutti i settori con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino al pomeriggio qualche addensamento sulle Marche Nel corso delle ore notturne era serena al sud e sulle Isole condizioni di tempo stabile È soleggiato su tutte le regioni... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Meteo Roma del 13-07-2026 ore 19:15

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