Alle 6:15 di venerdì 13 luglio 2026, il cielo è sereno a Roma. La giornata prevede condizioni di stabilità, con il sole che domina al mattino e anche nel pomeriggio. Le temperature sono previste in rialzo, senza precipitazioni o variazioni significative. La giornata si presenta soleggiata e senza nuvole, con un clima caldo e asciutto. Nessun cambiamento previsto nel corso della giornata, che si manterrà stabile fino a sera.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni al pomeriggio instabilità allenamento con lo sviluppo di temporali su Alpi Prealpi Appennini più asciutto su coste pianure con nuvolosità e schiarite in serata e nottata tendenza al miglioramento ma ancora molte nubi con residui fenomeni sui settori Alpini al centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente al pomeriggio locali acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne e specie in Appennino ora soleggiato altrove in serata ritorna alla stabilità diffusa con ampie schiarite al sud e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Meteo Roma del 13-07-2026 ore 06:15

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