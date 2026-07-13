Meteo nuova ondata di caldo sull’Italia | temperature fino a 41°C e afa in aumento

Notizia in breve

Una nuova ondata di caldo sta interessando l’Italia, con temperature che hanno raggiunto fino a 41°C e un aumento dell’afa. La settimana è dominata da un anticiclone di origine nordafricana che si estende sul Mediterraneo, portando condizioni di tempo stabile e soleggiato. Le temperature elevate e l’afa sono previste continuare per diversi giorni.