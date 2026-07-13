Meteo nuova ondata di caldo sull’Italia | temperature fino a 41°C e afa in aumento
Una nuova ondata di caldo sta interessando l’Italia, con temperature che hanno raggiunto fino a 41°C e un aumento dell’afa. La settimana è dominata da un anticiclone di origine nordafricana che si estende sul Mediterraneo, portando condizioni di tempo stabile e soleggiato. Le temperature elevate e l’afa sono previste continuare per diversi giorni.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Settimana dominata dall’anticiclone africano. L’Italia si prepara ad affrontare un’altra intensa fase di caldo estremo. L’anticiclone di origine nordafricana rafforzerà la propria presenza sul bacino del Mediterraneo, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato per gran parte della settimana. Le precipitazioni saranno limitate a pochi episodi isolati, mentre le temperature continueranno a salire, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Questa nuova ondata di calore si distinguerà per la sua intensità, con gli effetti più marcati nelle aree meridionali, anche se il caldo interesserà l’intero Paese, compreso il Nord. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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Nuova ondata di caldo africano: fino a 41°C e afa in aumento
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