Nuova ondata di caldo africano sull’Italia | temperature fino a 39 gradi e afa in aumento

Notizia in breve

Un’ondata di caldo africano sta interessando l’Italia, con temperature che potranno raggiungere i 39 gradi. L’anticiclone subtropicale in rinforzo porterà un aumento progressivo delle temperature e un’afa sempre più intensa nelle prossime ore. Le condizioni climatiche saranno caratterizzate da giornate calde e afose, con valori elevati di umidità. Nessuna variazione prevista nei prossimi giorni, con il caldo che dovrebbe proseguire fino a nuovo avviso.