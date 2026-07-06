Nuova ondata di caldo africano sull’Italia | temperature fino a 39 gradi e afa in aumento
Un’ondata di caldo africano sta interessando l’Italia, con temperature che potranno raggiungere i 39 gradi. L’anticiclone subtropicale in rinforzo porterà un aumento progressivo delle temperature e un’afa sempre più intensa nelle prossime ore. Le condizioni climatiche saranno caratterizzate da giornate calde e afose, con valori elevati di umidità. Nessuna variazione prevista nei prossimi giorni, con il caldo che dovrebbe proseguire fino a nuovo avviso.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Italia si prepara a fare nuovamente i conti con una intensa ondata di caldo di matrice africana. Nei prossimi giorni, infatti, il rafforzamento dell’anticiclone subtropicale determinerà un progressivo aumento delle temperature, accompagnato da condizioni di afa sempre più marcate. Dopo una breve tregua, il Paese si avvia verso una nuova fase caratterizzata da temperature elevate e clima particolarmente opprimente. Secondo le previsioni meteorologiche, il picco di questa prima fase del caldo intenso sarà raggiunto a metà settimana, mentre successivamente l’umidità renderà la percezione delle temperature ancora più pesante. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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