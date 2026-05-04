Lunedì 4 maggio 2026, in Campania, il cielo sarà sereno in gran parte della regione. A Avellino si prevede una giornata di sole senza piogge, con condizioni meteo stabili per tutto il giorno. Nessuna altra variazione significativa è segnalata nelle previsioni per le diverse località campane.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 4 maggio 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2837m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordes t. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2815m.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per lunedi 4 maggio 2026

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