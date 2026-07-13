Gli esperti avvisano che, mentre le temperature in Italia sono alte a causa di un’ondata di caldo africano, le infiltrazioni di aria più fresca in quota potrebbero provocare maltempo severo al Nord. Sono previste grandinate di grandi dimensioni e il rischio di tornado. La situazione richiede attenzione, in particolare nelle regioni settentrionali, dove si potrebbero verificare eventi meteorologici intensi.

Mentre il caldo africano continua a far impennare le temperature su gran parte dell’Italia, il contrasto con infiltrazioni di aria più fresca in quota rischia di dare origine a una fase di maltempo severo al Nord. Per la giornata di martedì 14 luglio, gli esperti di ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) hanno pubblicato un bollettino di Livello 1, segnalando il rischio di supercelle temporalesche, grandinate di grandi dimensioni, raffiche di vento molto forti e, localmente, anche la possibilità di tornado. L’area interessata comprende parte della Germania, della Repubblica Ceca, dell’ Austria, della Slovenia, della Croazia e il Nord Italia, in particolare le zone alpine e prealpine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Meteo, l’allarme degli esperti: in arrivo grandine gigante e rischio tornado

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Dangerous Severe Storms Rushing in With Potential for Tornadoes

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