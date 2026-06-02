Meteo allarme rosso al Nord | rischio tornado e grandine gigante

Al momento, il rischio di tornado e grandine di grandi dimensioni interessa principalmente le regioni del Nord. Durante la notte, il fronte temporalesco si sposterà verso le aree centrali e settentrionali, portando condizioni meteorologiche avverse. Le temperature sono previste in calo dopo il passaggio della tempesta, con valori che potrebbero scendere di diversi gradi rispetto alle ore precedenti. La perturbazione sta causando condizioni di allerta rossa sulla mappa meteo della zona.

? Punti chiave Come cambieranno le temperature dopo il passaggio della tempesta?. Dove si sposterà esattamente il fronte temporalesco durante la notte?. Quali sono i rischi concreti per chi viaggia sugli Appennini?. Quando finirà l'ondata di caldo anche nel Sud Italia?.? In Breve Grandine fino a 5-6 centimetri di diametro prevista in Veneto.. Tra 2 e 3 giugno piogge alluvionali colpiranno Friuli ed Emilia Romagna.. Calo termico improvviso di 10-12 gradi dopo il passaggio del fronte.. Venti di Maestrale e Tramontana porteranno aria fresca al Sud dal 4 giugno.. Allarme rosso per maltempo estremo al Nord: rischio tornado e grandine gigante in Veneto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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