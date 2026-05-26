Domani si prevede un peggioramento meteorologico con un scontro termico che potrebbe portare a temporali intensi. Le prime celle temporalesche interesseranno alcune regioni del centro e del sud, con rischio di tornado e grandine di grandi dimensioni. Le condizioni atmosferiche sono in rapido cambiamento e potrebbero causare danni ai raccolti agricoli. Non sono ancora stati adottati provvedimenti specifici per la protezione delle colture.

? Punti chiave Quali regioni saranno colpite dai primi nuclei temporaleschi domani?. Come si proteggeranno i raccolti dalla minaccia della grandine gigante?. Dove colpiranno i venti superiori ai cento chilometri orari nel weekend?. Perché la Pianura Padana diventerà una camera di fermentazione termica?.? In Breve Mercoledì 27 maggio piogge torrenziali colpiranno Veneto e Friuli Venezia Giulia.. Giovedì 28 maggio nubifragi intensi interesseranno l'arco alpino e il Centro Italia.. Venerdì 29 maggio la perturbazione si sposterà verso il Nord-Ovest.. Fine settimana rischio raffiche di vento superiori a 100 kmh in Pianura Padana.. Il cedimento strutturale dell’anticiclone africico porterà temporali esplosivi su Veneto, Friuli Venezia Giulia e regioni meridionali a partire da mercoledì 27 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, scontro termico in arrivo: rischio tornado e grandine gigante

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