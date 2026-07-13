Due partite, due eliminazioni: Messi è stato sconfitto da un avversario, Kane, mentre Mbappé ha perso contro Yamal. Le sfide hanno portato alla fine del percorso per due grandi campioni e le loro squadre. Le gare si sono concluse con la qualificazione di due team e l’eliminazione di altri due. La competizione prosegue con le squadre rimaste, mentre gli atleti eliminati sono usciti dal torneo.

Alla fine, come spesso accade quando la storia del calcio si mette a fare i conti con sé stessa, sono rimaste in scena quattro squadre che il pronostico della vigilia aveva già iscritto quasi per intero nell'albo delle predestinate, con un'eccezione che pesa come un macigno: il Brasile, che pure viaggiava nel novero delle grandi favorite, si è arenato prima del traguardo, rimanendo fuori da un Mondiale che sognava di riportare a casa dopo un'attesa ormai logorante. Al suo posto, nel quartetto delle semifinaliste, sono avanzati gli inglesi, capaci di attraversare gli ostacoli del tabellone con quella feralità propria di chi non solleva il titolo dal lontanissimo 1966 e continua a inseguirlo tra euforie improvvise e cadute rovinose. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Messi contro Kane e Mbappé contro Yamal: ne resteranno due

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This Lionel Messi and Kylian Mbappe race is UNBELIEVABLE!

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