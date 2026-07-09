Il Mondiale ha visto protagonisti giocatori come Messi, Haaland, Mbappé e Kane, noti per il loro stile di gioco rapido e rischioso. Durante la competizione, sono state registrate numerose azioni ad alta velocità e tentativi di conclusioni audaci, con alcuni episodi di fallimenti e infortuni. Le partite hanno evidenziato un approccio offensivo e spregiudicato, caratterizzato da scelte di gioco spesso imprudenti. Non sono stati segnalati incidenti gravi o decisioni arbitrali contro i principali protagonisti.

Vasco, nell'estate dell'82, quando l'Italia aveva ancora addosso il profumo della nostra vittoria, scrisse Vita spericolata e vergò una verità semplice e luminosa ognuno col suo viaggio, ognuno diverso. È un po' il destino dei quattro cavalieri del gol in questo Mondiale un po' scomposto, molto zuccherato e salato, profondamente americano, firmato Infantino & co. Messi, Haaland, Mbappé e Kane non sono una classifica, sono quattro modi opposti di firmare una partita. Messi è il goal che arriva dopo aver fatto finta di non cercarlo. Cammina, guarda, sparisce per qualche minuto e poi rimette ordine con un tocco delicato o fulmineo. Haaland è l'esatto contrario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il mondiale "spericolato" di Messi, Haaland, Mbappé e Kane

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