La CLA ha sempre occupato una posizione particolare nella gamma Mercedes: troppo piccola per essere una vera berlina, troppo ricercata per essere trattata come un'auto di segmento B. Da quando è apparsa per la prima volta nel 2013, ha convinto una clientela giovane e attenta all'immagine, disposta ad accettare qualche compromesso abitativo in cambio di una silhouette da coupé e di un marchio di prestigio sulla griglia. Con questa nuova generazione - completamente diversa dalla precedente, costruita sulla nuova piattaforma MMA condivisa con le “cugine” GLA e GLB - Mercedes alza sensibilmente l'asticella su tutti i fronti: design più raffinato, tecnologia da segmento superiore e una gamma di motorizzazioni interamente elettrificate, con addio definitivo al diesel. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mercedes CLA Hybrid: come va la nuova berlina coupè tedesca

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MERCEDES BENZ CLA Hybrid | Ritorna l'iconica coupè a 4 porte della stella

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