Mercedes CLA Hybrid | come va la nuova berlina coupè tedesca
La nuova Mercedes CLA Hybrid è una berlina coupé compatta che si distingue per le sue dimensioni intermedie, considerate né troppo piccole né troppo grandi rispetto agli standard del segmento. La vettura presenta un design che combina linee sportive con proporzioni compatte, risultando adatta a chi cerca un’auto dal carattere distintivo senza eccessi. La versione ibrida integra un motore elettrico con uno a combustione, offrendo un’alternativa più efficiente rispetto alle versioni tradizionali.
La CLA ha sempre occupato una posizione particolare nella gamma Mercedes: troppo piccola per essere una vera berlina, troppo ricercata per essere trattata come un'auto di segmento B. Da quando è apparsa per la prima volta nel 2013, ha convinto una clientela giovane e attenta all'immagine, disposta ad accettare qualche compromesso abitativo in cambio di una silhouette da coupé e di un marchio di prestigio sulla griglia. Con questa nuova generazione - completamente diversa dalla precedente, costruita sulla nuova piattaforma MMA condivisa con le “cugine” GLA e GLB - Mercedes alza sensibilmente l'asticella su tutti i fronti: design più raffinato, tecnologia da segmento superiore e una gamma di motorizzazioni interamente elettrificate, con addio definitivo al diesel. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
MERCEDES BENZ CLA Hybrid | Ritorna l'iconica coupè a 4 porte della stella
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