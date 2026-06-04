Mercedes-Benz e le carrozzerie da viaggio raccontano una storia lunga oltre 70 anni. Si parte dal 1949 con le prime versioni multiuso allestite da Lueg, si passa per la Universal del 1966, la prima station wagon commercializzata direttamente dalla Casa e si arriva alle generazioni S 123 del 1978 e S 124 del 1985, la prima ad introdurre la trazione integrale 4Matic nella categoria. Per quanto riguarda il termine Shooting Brake, si tratta di una formula nata in ambito britannico per auto adatte ai cacciatori (da questa esigenza di carico deriva l'ampio portellone posteriore) e reinterpretata in chiave premium con la Cls Shooting Brake del 2012 e, tre anni dopo, con la prima Cla Shooting Brake. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nuova Mercedes Cla 250+: alla guida della prima "giardinetta" elettrica della Stella

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Mercedes-Benz CLA 250+: Um elétrico com mais de 750km de autonomia - Standvirtual

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