Chiamatela “giardinetta”. Oppure station wagon. Comunque la si definisca Mercedes-Benz CLA Shooting Brake è la prima “familiare” elettrica del marchio tedesco. Già pronta a percorrere le strade italiane esattamente 60 anni dopo la Universal, l‘antenata della station wagon commercializzata da Mercedes-Benz. Linea sinuosa con un tetto coupéggiante, pannello frontale illuminato da 142 stelle a LED, segno distintivo della famiglia CLA che circondano il logo centrale, come i gruppi ottici posteriori che hanno un design a stella e sono collegati da una fascia luminosa. All’interno si è avvolti dall’MBUX Superscreen che può includere fino a tre schermi: un display conducente da 10,25", uno centrale da 14" e un display passeggero anteriore opzionale da 14". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - CLA Shooting Brake, la prima station wagon elettrica Mercedes

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Neuer CLA Shooting Brake: Sportlicher als je zuvor

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