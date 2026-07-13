Dopo il rifiuto del CONI di concedere l’idoneità sportiva, il mercato dell’Inter per la posizione di centrocampista si apre a nuove opzioni. La squadra è in corsa per ingaggiare il giocatore Belghali, che attualmente è in pole position. Allo stesso tempo, si fa strada anche il nome di Perisic come possibile alternativa. La decisione del CONI ha portato a una riorganizzazione delle strategie di mercato dei nerazzurri, che devono ora trovare una soluzione compatibile con le nuove restrizioni.

Inter News 24 . Segui le ultimissime. Il mancato tesseramento di Khalaili, causato dal mancato ottenimento dell’ idoneità sportiva da parte del CONI dopo le visite mediche, costringe i nerazzurri a modificare i propri piani. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato (fonte: Sky Sport ), la dirigenza di Milano ha già attivato i contatti per individuare il sostituto ideale sulla corsia laterale, valutando diversi profili internazionali. I profili in cima alla lista: Doué, Molina, Giay e Ndoye. Fino alla scorsa settimana, Guela Doué era considerato la prima opzione alternativa. Tuttavia, la valutazione economica di circa 40 milioni di euro e le caratteristiche prevalentemente difensive del calciatore non convincono pienamente. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mercato Inter, le alternative dopo il no del CONI a Khalaili: Belghali in pole? E spunta il nome di Perisic

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MERCATO INTER: LE ULTIME SU KHALAILI E CHALOBAHNDICKA, STONES E UN NOME INTERESSANTE

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