Mercato Inter le alternative dopo il no del CONI a Khalaili | Belghali in pole? E spunta il nome di Perisic

Da internews24.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il rifiuto del CONI di concedere l’idoneità sportiva, il mercato dell’Inter per la posizione di centrocampista si apre a nuove opzioni. La squadra è in corsa per ingaggiare il giocatore Belghali, che attualmente è in pole position. Allo stesso tempo, si fa strada anche il nome di Perisic come possibile alternativa. La decisione del CONI ha portato a una riorganizzazione delle strategie di mercato dei nerazzurri, che devono ora trovare una soluzione compatibile con le nuove restrizioni.

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Inter News 24 . Segui le ultimissime. Il mancato tesseramento di  Khalaili, causato dal mancato ottenimento dell’ idoneità sportiva  da parte del  CONI  dopo le visite mediche, costringe i  nerazzurri  a modificare i propri piani. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato (fonte:  Sky Sport ), la dirigenza di Milano ha già attivato i contatti per individuare il sostituto ideale sulla corsia laterale, valutando diversi profili internazionali. I profili in cima alla lista: Doué, Molina, Giay e Ndoye. Fino alla scorsa settimana,  Guela Doué  era considerato la prima opzione alternativa. Tuttavia, la valutazione economica di circa  40 milioni di euro  e le caratteristiche prevalentemente difensive del calciatore non convincono pienamente. 🔗 Leggi su Internews24.com

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MERCATO INTER: LE ULTIME SU KHALAILI E CHALOBAHNDICKA, STONES E UN NOME INTERESSANTE

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