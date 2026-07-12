L’Inter aspetta l’esito degli esami su Khalaili. Nel frattempo, il club ha messo nel mirino Belghali del Verona come possibile sostituto. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma il nome del giocatore veronese viene monitorato come alternativa. La società continua a valutare le opzioni in vista di eventuali sviluppi.

di Francesco Aliperta L’Inter attende i nuovi esame per Khalaili ma intanto pensa al possibile sostituto: spunta il nome di Belghali del Verona. L’ Inter resta in attesa del responso definitivo su Anan Khalaili. Dopo gli esami sostenuti venerdì al CONI, l’esterno israeliano non ha ottenuto l’idoneità sportiva e dovrà sottoporsi a ulteriori controlli tra lunedì e martedì. Come riporta Tuttosport, il classe 2004 effettuerà un nuovo ecocardiogramma e sarà visitato anche da uno specialista prima che venga espresso il giudizio definitivo. Gli esami richiesti riguardano parametri previsti dai protocolli italiani, differenti rispetto alle visite già superate presso l’ Humanitas con lo staff medico nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - L’Inter resta in attesa per Khalaili, intanto spunta il nome di Belghali del Verona: i dettagli

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