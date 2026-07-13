Nella seconda metà del 2025, le quotazioni immobiliari nelle località lacustri sono cresciute in media dell’1,4%. Il mercato vede un aumento degli acquirenti provenienti dalla Polonia e dai Paesi Bassi, mentre si registra una diminuzione degli affitti brevi.

Milano, 13 luglio 2026 – Il mattone lacustre non conosce crisi, ma sta mutando pelle. A parlare sono i numeri. Secondo le recenti analisi dell’ Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nella seconda metà del 2025 le quotazioni immobiliari nelle località turistiche di lago sono aumentate mediamente dell’ 1,4%. A guidare questa crescita inarrestabile sono i grandi bacini del Nord Italia: il Lago di Garda ha chiuso con un solido rialzo del 2,0% (trascinato da un +4,0% sulla sponda veronese), tallonato dal Lago d’Iseo (+1,9%) e dal Lago di Como (+1,4%). Acquirenti provenienti dal Nord e dall'Est Europa – con una presenza particolarmente incisiva di cittadini polacchi e olandesi, a cui si affiancano i tradizionali investitori di lingua tedesca – stanno iniettando forte liquidità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mercato immobiliare laghi lombardi 2026: arrivano polacchi e olandesi. Fuga dagli affitti brevi

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3 Domande sull'Immobiliare: Lago di Garda, Turismo e Immobiliare. I Numeri che Determinano i Prezzi

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