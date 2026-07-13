Mercato immobiliare laghi lombardi 2026 | arrivano polacchi e olandesi Fuga dagli affitti brevi

Da ilgiorno.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella seconda metà del 2025, le quotazioni immobiliari nelle località lacustri sono cresciute in media dell’1,4%. Il mercato vede un aumento degli acquirenti provenienti dalla Polonia e dai Paesi Bassi, mentre si registra una diminuzione degli affitti brevi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milano, 13 luglio 2026 – Il mattone lacustre non conosce crisi, ma sta mutando pelle. A parlare sono i numeri. Secondo le recenti analisi dell’ Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nella seconda metà del 2025 le quotazioni immobiliari nelle località turistiche di lago sono aumentate mediamente dell’ 1,4%. A guidare questa crescita inarrestabile sono i grandi bacini del Nord Italia: il Lago di Garda ha chiuso con un solido rialzo del 2,0% (trascinato da un +4,0% sulla sponda veronese), tallonato dal Lago d’Iseo (+1,9%) e dal Lago di Como (+1,4%).  Acquirenti provenienti dal Nord e dall'Est Europa – con una presenza particolarmente incisiva di cittadini polacchi e olandesi, a cui si affiancano i tradizionali investitori di lingua tedesca – stanno iniettando forte liquidità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

mercato immobiliare laghi lombardi 2026 arrivano polacchi e olandesi fuga dagli affitti brevi
© Ilgiorno.it - Mercato immobiliare laghi lombardi 2026: arrivano polacchi e olandesi. Fuga dagli affitti brevi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

3 Domande sull'Immobiliare: Lago di Garda, Turismo e Immobiliare. I Numeri che Determinano i Prezzi

Video 3 Domande sull'Immobiliare: Lago di Garda, Turismo e Immobiliare. I Numeri che Determinano i Prezzi

Notizie e thread social correlati

Il mercato degli affitti brevi alla sfida dei nuovi driver di redditività immobiliareIl mercato degli affitti brevi in Italia è stato influenzato dall’entrata in vigore del Regolamento Ue 2024/1028, attivo dal 20 maggio 2026.

Mercato immobiliare a Savona: sfida tra affitti turistici e legalitàA Savona, il mercato immobiliare si trova al centro di un confronto tra affitti turistici e norme legali.

Temi più discussi: Immobili turistici e case vacanza: sul Lario i borghi comaschi crescono il doppio di quelli lecchesi; A Lecco comprare casa costa sempre di più: ecco quanto al metro quadro, zona per zona; Montagna con spiaggia, i laghi più belli per l’estate 2026; Dove ammirare i tramonti più belli d’Italia.

mercato immobiliare laghi lombardiMercato immobiliare laghi lombardi 2026: arrivano polacchi e olandesi. Fuga dagli affitti breviLa domanda fa crescere i prezzi d’acquisto al metro quadro delle case, soprattutto quelle nuove e vista lago. Tra gli acquirenti molti europei, che comprano per cambiare vita e non, come gli italiani, ... ilgiorno.it

Mercato immobiliare: compratori stranieri pazzi per il lago di Como. Il boom di acquirenti Usa. I datiNel 2025 la Lombardia si conferma tra le regioni italiane più attrattive per gli acquirenti immobiliari stranieri, posizionandosi al terzo posto a livello nazionale, alle spalle di Toscana e Sicilia. affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web