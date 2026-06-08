Il mercato degli affitti brevi alla sfida dei nuovi driver di redditività immobiliare

Il mercato degli affitti brevi in Italia è stato influenzato dall’entrata in vigore del Regolamento Ue 20241028, attivo dal 20 maggio 2026. La normativa introduce nuove regole e requisiti per le locazioni di breve durata, modificando le modalità di gestione e rendendo più complesso il settore. Questa normativa rappresenta un punto di svolta nella regolamentazione delle locazioni temporanee, con impatti che coinvolgono operatori e proprietari di immobili.

Roma, 8 giugno 2026 – L’entrata in vigore del Regolamento Ue 20241028, avvenuta il 20 maggio 2026, segna una linea di demarcazione netta nel settore delle locazioni a breve termine in Italia. La normativa, che impone uno scambio stringente di dati tra le grandi piattaforme online e gli Stati membri, accelera la transizione del comparto verso la totale trasparenza fiscale e amministrativa. Stop alle case “del fine settimana”. In questo nuovo scenario competitivo, l'idea di poter improvvisare la gestione di una seconda casa come semplice “host del fine settimana” si scontra con barriere d'ingresso normative ed economiche senza precedenti, trasformando quello che un tempo era un micro-investimento passivo in un'attività d'impresa complessa che richiede competenze specifiche e un monitoraggio rigoroso del rischio legale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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