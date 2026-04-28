A Savona, il mercato immobiliare si trova al centro di un confronto tra affitti turistici e norme legali. La Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (Fiaip) ha convocato gli associati presso l'Unione Industriali per discutere della situazione locale. L'incontro mira a analizzare le questioni legate alla regolamentazione degli affitti a breve termine e alle pratiche del settore immobiliare in città.

? Cosa sapere Fiaip riunisce gli associati presso l'Unione Industriali di Savona per affrontare il mercato immobiliare.. La gestione degli affitti turistici richiede nuovi equilibri per proteggere la residenzialità locale.. La sede dell’Unione Industriali a Savona ha ospitato l’assemblea provinciale di Fiaip, un incontro che ha una massiccia partecipazione degli associati per affrontare le sfide del mercato immobiliare locale, tra emergenza abitativa e lotta all’abusivismo. Il confronto, che ha riunito i professionisti del settore in un momento di forte coesione, ha messo al centro del dibattito la necessità di trovare soluzioni concrete per la gestione delle case nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercato immobiliare a Savona: sfida tra affitti turistici e legalità

Notizie correlate

B&B e affitti turistici tra Napoli e Salerno: come distinguersi in un mercato affollatoIl turismo nell’area compresa tra Napoli e Salerno vive un momento di forte espansione, con un numero crescente di Bed & Breakfast, case vacanza e...

Leggi anche: Mercato immobiliare a Napoli: tra turismo, affitti e prezzi in crescita

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Immobiliare di lusso, la riviera di ponente scavalca il Tigullio; Savona, appartamenti all’asta: la nuova frontiera per chi non riesce a trovare una casa; Assemblea provinciale Fiaip: sul tavolo emergenza abitativa, sviluppo del property management e contrasto all’abusivismo; Trieste, gli stranieri spingono il mercato immobiliare: investimenti, case vacanza e nuove dinamiche (VIDEO).

Mercato immobiliare, la provincia di Savona la più cara per acquisti e affittiNel primo trimestre 2026 raggiunti i 2.743 euro/mq in media in regione, a Genova servono 1.782 euro/mq. Anche affittare costa di più: in città +8,1% rispetto a un anno fa ... ivg.it

Savona, Fimaa: I giovani ricomprano la prima casa. Ma a tirare è il mercato sul mareSavona – Il mercato immobiliare si è rimesso in moto e anche i prezzi sono saliti pur se in modo contenuto. Nel 2025 il numero delle compravendite, in provincia di Savona, è cresciuto del 10 per cento ... ilsecoloxix.it

Affitti a Londra: cambia tutto davvero Il mercato immobiliare britannico sta vivendo una trasformazione profonda e il nuovo **Renters’ Rights Act** potrebbe cambiare le regole del gioco per milioni di persone Più diritti per gli inquilini Meno libertà p facebook