La spedizione azzurra in quel di Las Vegas è stata "salvata" da Sergio Benso che si è portato a casa il torneo "pick your PLO". Primo braccialetto per il player genovese che vive tra Italia e Olanda. "Dopo il Main ero frustrato. Cambiare gioco è stata la chiave" ci ha confessato a poche ore dallo storico trionfo C'è da aggiornare la lista degli italiani vincitori di un torneo delle World Series of Poker. Un'annata che sembrava sottotono si è trasformata in leggendaria. Merito di Sergio Benso che ha vinto il braccialetto nell'evento numero 91 delle WSOP e che ci ha raccontato tutto in una lunga chiacchierata Il successo che si aspetta per tutta la vita, e che non è detto che arrivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Meraviglioso Benso: trionfo e braccialetto alle WSOP. Il suo (incredibile) racconto

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