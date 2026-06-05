Durante le World Series of Poker è avvenuta un'eliminazione sorprendente dopo che un giocatore ha visto quattro carte sul flop. L'episodio ha attirato l'attenzione per la sua rarità, anche se l'errore stesso non è nuovo nel mondo del poker. La partita è proseguita senza ulteriori complicazioni, ma l'evento ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati. Nessuna sanzione è stata applicata al giocatore coinvolto, e la mano è stata considerata valida secondo le regole del torneo.

Alle World Series of Poker abbiamo assistito ad una scena davvero incredibile. Non tanto per l'errore: tutti ne commettiamo e non è la prima volta che un fatto del genere accade. Il ricordo di questo colpo rimarrà impresso nella mente per l'esito finale. Ed eravamo anche in una fase calda del torneo Doverosa premessa: nessuno è perfetto, gli errori capitano a tutti quindi non puntiamo il dito contro chi ha girato le carte. Alle World Series of Poker, ogni anno, si giocano una miriade di tornei con migliaia di persone. Normale quindi che tante storie curiose arrivino da lì. Dall'annuncio più assurdo della storia, a mani rigiocate in modo quantomeno dubbio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'incredibile eliminazione alle WSOP dopo un flop di quattro carte

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