Durante le WSOP 2026, Sergio Benso si trova tra i 10 giocatori rimasti nel torneo di poker PLO, arrivando in seconda posizione. Con l’eliminazione dell’ultimo rappresentante italiano dal Main Event, si apre un quadro parziale della manifestazione. La competizione prosegue con i finalisti ancora in gioco, mentre l’evento principale ha visto il proprio ultimo italiano uscire dalla gara. Al momento, sono ancora in corsa alcuni tra i più qualificati partecipanti.

Con l'eliminazione dell'ultimo azzurro dal Main Event delle World Series of Poker, possiamo tracciare un primo bilancio di questa edizione 2026 delle WSOP. Nel torneo di punta l'Italia non ha brillato. Nella prima fase dei "Mondiali", Sammartino aveva chiuso quarto. Ora però c'è Sergio Benso a sperare.. I tornei sono davvero tanti ma vincere un braccialetto non è cosa semplice. Non si può programmare e dare il 100% spesso non basta. Questa edizione delle WSOP 2026 non ha sorriso molto ai nostri connazionali: al momento possiamo sperare in Sergio Benso nel PLO I 100 braccialetti WSOP abbracciano un periodo temporale molto ampio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - WSOP 2026: Sergio Benso secondo a 10 left nel PLO

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