Memoria e futuro | un appuntamento due grandi eventi

Giovedì 16 luglio si terrà al Palazzo Ducale di Pesaro il Carlino Day, un evento che riunirà due grandi iniziative. L’appuntamento vedrà la partecipazione di visitatori, ospiti di rilievo e lettori, che potranno assistere a varie attività e presentazioni. La giornata è dedicata alla memoria e al futuro, con un programma che coinvolge pubblico e addetti ai lavori. L’evento è stato annunciato come un’occasione per condividere idee e approfondimenti su temi di interesse pubblico.

UN SOLO appuntamento per due grandi eventi. L’appuntamento da segnare in agenda è giovedì 16 luglio. Il luogo: Palazzo Ducale di Pesaro. Ad attendere visitatori, ospiti illustri e lettori ci sarà il programma del Carlino Day. Una giornata speciale dove si potrà partecipare alla seconda tappa del tour Agrofutura e visitare la mostra itinerante realizzata in occasione delle celebrazioni per i 140 anni del quotidiano il Resto del Carlino. Due "brand" che si incontrano per celebrare il territorio, tra memoria e futuro. Agrofutura è il festival itinerante che racconta l’agricoltura di domani: un percorso di tappe nei territori in cui istituzioni, imprenditori e mondo del credito si confrontano su innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle filiere agroalimentari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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