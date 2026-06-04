Il futuro di Napoli tra i giovani grandi eventi partecipazione attiva e solidarietà

Da 2anews.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Tennis Club Napoli si è tenuto un incontro sul futuro della città, con focus su giovani, grandi eventi e solidarietà. La discussione è stata promossa da Bianca Pesante Cocozza di Montanara, coordinatrice del Comitato Città in rete, e Stefania Avallone, vice-coordinatrice. Sono stati affrontati temi legati alla partecipazione attiva dei cittadini e alle iniziative di solidarietà, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sui partecipanti.

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Incontro al Tennis club Napoli sul futuro della città partenopea tra giovani, partecipazione attiva, grandi eventi e solidarietà, promosso da Bianca Pesante Cocozza di Montanara, promotrice e coordinatrice del Comitato tematico Città in rete, e Stefania Avallone vice-coordinatrice del Comitato. All’iniziativa sono intervenuti Alessandro Onorato, coordinatore della rete Progetto Civico Italia e assessore al Turismo e ai Grandi eventi di Roma capitale, e Carlo Puca, coordinatore regionale per la Campania di Progetto Civico Italia e assessore all’Immagine della città e alla Partecipazione attiva del Comune di Napoli. Due gli obiettivi dell’iniziativa: riflettere sulla vision di sviluppo di Napoli e sulla sua immagine nel mondo, che passa attraverso risorse come le persone e i suoi giovani in particolare, i grandi eventi e la solidarietà. 🔗 Leggi su 2anews.it

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