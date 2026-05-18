Indagine Istituto Piepoli - WePlan; Milano-Cortina 2026 è un modello per i grandi eventi del futuro secondo il 79% degli italiani

Secondo un’indagine condotta dall’Istituto Piepoli e WePlan, il 79% degli italiani considera la candidatura di Milano e Cortina per i Giochi invernali del 2026 come un esempio di modello per i grandi eventi futuri. I cofondatori di WePlan Re e Daneo affermano che i Giochi hanno prodotto un valore concreto e duraturo nel tempo, sottolineando l’importanza di questi eventi nel contesto nazionale. La ricerca analizza anche le opinioni pubbliche e le aspettative legate alla manifestazione.

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