Indagine Istituto Piepoli - WePlan; Milano-Cortina 2026 è un modello per i grandi eventi del futuro secondo il 79% degli italiani

Da ilgiornaleditalia.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un’indagine condotta dall’Istituto Piepoli e WePlan, il 79% degli italiani considera la candidatura di Milano e Cortina per i Giochi invernali del 2026 come un esempio di modello per i grandi eventi futuri. I cofondatori di WePlan Re e Daneo affermano che i Giochi hanno prodotto un valore concreto e duraturo nel tempo, sottolineando l’importanza di questi eventi nel contesto nazionale. La ricerca analizza anche le opinioni pubbliche e le aspettative legate alla manifestazione.

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Per i cofondatori di WePlan Re e Daneo: "I Giochi hanno generato valore concreto e duraturo: sono un benchmark internazionale" I Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 raccolgono un consenso ampio tra gli italiani, confermandosi un caso di successo sotto il profilo organizzativo, ec. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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