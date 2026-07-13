Il governo valuta l’impiego dell’esercito a Palermo per fronteggiare l’aumento della violenza. Il ministro ha dichiarato che, se necessario, le forze armate saranno schierate per contenere la situazione. La decisione arriva dopo un incremento di episodi violenti nella città. Nessuna data precisa è stata annunciata, ma si sottolinea che l’intervento potrebbe essere adottato a breve. La proposta segue richieste di intervento da parte delle autorità locali.

(Agenzia Vista) Palermo, 13 luglio 2026 "Io penso che possiamo riuscire a fare di più e che possiamo riuscire a fare ancora meglio. Allora penso che l'obiettivo di questo comitato dovrebbe essere quello di fissarsi come obiettivo trovare nel più breve tempo possibile le soluzioni operative per avviare una operazione straordinaria di controllo e di presidio fisso del territorio, a partire dai quartieri che sono più a rischio. Penso soprattutto allo Zen, presidio che si può garantire ovviamente con le forze di Polizia ma non solamente, forse anche con il coinvolgimento dei militari dell'Esercito in operazioni congiunte. Se necessario... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Meloni: Se necessario a Palermo metteremo in campo anche l'esercito contro escalation violenza

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