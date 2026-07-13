Meloni a Palermo | Lo Stato c’è Ipotesi Esercito nei quartieri più a rischio

Da thesocialpost.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un incontro a Palermo, il governo ha annunciato la possibilità di inviare l’Esercito nelle zone più a rischio della città. La presidente del Consiglio ha ribadito che “lo Stato c’è”, sottolineando l’impegno nel contrasto alla criminalità organizzata. Alla riunione hanno partecipato anche il ministro dell’Interno e altri rappresentanti delle forze di sicurezza. Nessuna data o dettaglio operativo è stato comunicato.

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha partecipato al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura a Palermo, rilanciando l’impegno del Governo nella lotta alla mafia e aprendo alla possibilità di impiegare anche l’Esercito nelle aree più critiche della città. “La ricchezza strappata alle mafie torna alla collettività per alleviare i problemi delle famiglie”, ha dichiarato la premier, sottolineando come lo Stato continui a colpire la criminalità organizzata e debba adattare la propria strategia all’evoluzione delle organizzazioni mafiose. “Le mafie cambiano, trovano nuovi spazi e nuovi strumenti per condizionare il tessuto produttivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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