I carabinieri di Palermo hanno fermato 22 persone, sette delle quali già in carcere, nel blitz contro la banda armata che usava kalashnikov. La polizia ha intensificato i controlli, con possibili interventi anche dell’esercito. La notizia arriva poco dopo l’arresto di alcuni sospetti coinvolti nella rete criminale. La task force ha operato per contrastare la presenza di armi pesanti e ridurre le attività illecite nella zona.

I carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito un nuovo blitz contro la criminalità organizzata che ha portato al fermo di 22 persone, sette delle quali già detenute e raggiunte dal provvedimento in carcere. L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e dal procuratore Maurizio de Lucia, fa luce sulle intimidazioni che, da novembre 2025, hanno colpito il mandamento mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo. Sono nove gli indagati accusati di: estorsione, tentata estorsione, porto e detenzione illegale di armi comuni e da guerra, con l’aggravante mafiosa. Altri sei sono ritenuti appartenenti a un’organizzazione dedita al traffico di cocaina, hashish e marijuana nei quartieri di San Lorenzo e dello Zen 2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Fermata la banda dei kalashnikov che terrorizzava Palermo. Meloni: "Ora controlli straordinari, forse anche con l'Esercito"

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