Meloni | Lo Stato non ha abbassato la guardia contro criminalità organizzata

Il governo ha dichiarato che lo Stato non ha ridotto l’impegno contro la criminalità organizzata. In una dichiarazione, ha affermato che si continua a intervenire per colpire gli interessi economici, le strutture e le attività di intimidazione di queste organizzazioni. La comunicazione è stata resa nota in occasione di un evento a Palermo.

(Agenzia Vista) Palermo, 13 luglio 2026 "Lo Stato non ha qui abbassato la guardia, continua a colpire la criminalità organizzata nei suoi interessi economici, nelle sue strutture, nella sua capacità di intimidazione. Dobbiamo insistere evolvendo, anche perché chiaramente le mafie cambiano, investono nell'economia legale, sfruttano le nuove tecnologie, cercano nuovi spazi di infiltrazione, nuovi strumenti per condizionare il tessuto produttivo. E per questo è è fondamentale anche continuare a rafforzare gli strumenti investigativi, a sostenere il lavoro di tutte le istituzioni che sono impegnate su questo fronte." Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presso la Prefettura di Palermo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Meloni: Lo Stato non ha abbassato la guardia contro la criminalità organizzata

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