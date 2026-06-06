Criminalità organizzata una minaccia concreta | Tenere alta la guardia
La caserma Masotti ha celebrato ieri il 212° anniversario dell’Arma, con una cerimonia a cui hanno partecipato autorità e rappresentanti delle forze di sicurezza. La presenza di figure istituzionali ha sottolineato l’importanza dell’unità e della collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata, considerata una minaccia concreta. La celebrazione ha evidenziato la necessità di mantenere alta la vigilanza contro le attività illecite.
Caserma Masotti in festa ieri per il 212° dell’Arma. Una celebrazione partecipata da autorità e studenti - presenti alunni del liceo De Andrè, dell’istituto comprensivo di Cividate Camuno e dell’alberghiero De’ Medici - una delegazione dei ragazzi che i carabinieri incontrano durante l’anno per diffondere la cultura della legalità. Con in mente i “punti cardinali“ dell’Arma ("militarità, competenza, coraggio e umiltà, la nostra bussola etica") i carabinieri hanno perseguito in un anno "gravi delitti sfociati nell’arresto degli autori dei due omicidi ed eseguito misure cautelari, anche nei confronti di minori autori di atti persecutori, rapine, estorsioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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