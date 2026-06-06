Criminalità organizzata una minaccia concreta | Tenere alta la guardia

Da ilgiorno.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La caserma Masotti ha celebrato ieri il 212° anniversario dell’Arma, con una cerimonia a cui hanno partecipato autorità e rappresentanti delle forze di sicurezza. La presenza di figure istituzionali ha sottolineato l’importanza dell’unità e della collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata, considerata una minaccia concreta. La celebrazione ha evidenziato la necessità di mantenere alta la vigilanza contro le attività illecite.

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Caserma Masotti in festa ieri per il 212° dell’Arma. Una celebrazione partecipata da autorità e studenti - presenti alunni del liceo De Andrè, dell’istituto comprensivo di Cividate Camuno e dell’alberghiero De’ Medici - una delegazione dei ragazzi che i carabinieri incontrano durante l’anno per diffondere la cultura della legalità. Con in mente i “punti cardinali“ dell’Arma ("militarità, competenza, coraggio e umiltà, la nostra bussola etica") i carabinieri hanno perseguito in un anno "gravi delitti sfociati nell’arresto degli autori dei due omicidi ed eseguito misure cautelari, anche nei confronti di minori autori di atti persecutori, rapine, estorsioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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