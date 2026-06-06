Criminalità organizzata una minaccia concreta | Tenere alta la guardia

Notizia in breve

La caserma Masotti ha celebrato ieri il 212° anniversario dell’Arma, con una cerimonia a cui hanno partecipato autorità e rappresentanti delle forze di sicurezza. La presenza di figure istituzionali ha sottolineato l’importanza dell’unità e della collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata, considerata una minaccia concreta. La celebrazione ha evidenziato la necessità di mantenere alta la vigilanza contro le attività illecite.